Aktien New York: S&P 500 erklimmt Rekord - Dow schwächelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US- Geldpolitik hat an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte angetrieben. Der breit gefasste Aktienindex S&P 500, der auch viele Tech-Werte enthält, erklomm am Donnerstag sogar ein Rekordhoch.

Der S&P 500 legte zuletzt noch um 0,12 Prozent auf 4085,03 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 4094 Punkten. Der jüngste Aufwärtsdrang des Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) aber erlahmte: Der US-Leitindex stand 0,22 Prozent tiefer bei 33 373,74 Punkten. Unter den Technologie-Indizes zog der Nasdaq 100 um 0,73 Prozent auf 13 715,54 Punkte an.

Die Vertreter der US-Notenbank (Fed) bestätigten auf ihrer jüngsten Sitzung ihre zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft. Die Konjunkturpakete der Regierung und die lockere Geldpolitik würden die Konsumausgaben stützen, hieß es im bereits am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung der US-Notenbank vom 16. bis 17. März. Eine Änderung dieser Geldpolitik stellten die Fed-Mitglieder nicht in Aussicht./la/he