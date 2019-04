Aktien New York: S&P 500 klettert mit kleinen Schrittchen auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger haben die neue Handelswoche an der Wall Street ruhig angehen lassen. Trotz eines sehr moderaten Anstiegs erreichte der marktbreite S&P 500 am Montag dennoch ein Rekordhoch bei 2945 Punkten. Die Konsumausgaben und Inflationsdaten aus dem Monat März lieferten allerdings keine besonderen Impulse.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zeigte sich im frühen Handel prozentual unverändert bei 26 542,63 Punkten. Zuletzt war er am vergangenen Dienstag seinem Rekordhoch von Anfang Oktober noch ein Stück näher gekommen und verteidigt dieses Niveau nun mit Mühe. Der S&P 500 rückte am Montag zuletzt um 0,11 Prozent auf 2943,02 Punkte vor. Der NASDAQ 100 legte um 0,08 Prozent auf 7833,30 Punkte zu und hielt sich damit ebenfalls dicht an seinem erst am Donnerstag erreichten Rekordstand bei knapp unter 7852 Zählern.

Die US-Konsumenten hatten ihre Ausgaben im März deutlich gesteigert, während die Einnahmen der Haushalte sich nur minimal erhöht hatten und hinter den Erwartungen zurückblieben. Die allgemeine Teuerung entwickelte sich ebenfalls schwächer als erwartet./ck/he