Aktien New York: S&P 500 und Nasdaq 100 bleiben auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann zuletzt 0,41 Prozent auf 26.312 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,11 Prozent auf 7.031 Punkte. Beide Indizes hatten zuvor bereits ihre Rekorde vom Mittwoch noch etwas weiter hinauf geschraubt.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Donnerstag um 0,09 Prozent auf 48.509 Punkte zu. Anleger geben die Hoffnung auf ein länger anhaltendes Friedensabkommen im Nahen Osten nicht auf. Wieder höhere Ölpreise waren letztlich keine große Belastung.

In der Berichtssaison enttäuschte der Pharmakonzern Abbott Laboratories mit einer reduzierten Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Die Papiere rutschten um 6,6 Prozent ab.

Der Getränkehersteller PepsiCo verzeichnete im ersten Quartal mehr Gewinn als erwartet. Das verhalf den Aktien zu einem Plus von 2,7 Prozent.

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Der Versicherer Travelers verbuchte zum Jahresauftakt weniger Versicherungsbeiträge als am Markt erwartet. Die im Leitindex Dow enthaltenen Aktien verloren 0,7 Prozent.

Der Broker Charles Schwab verfehlte mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Prognosen am Markt. Die Anteile sanken um 5,9 Prozent.

Unter den Magnificent 7 setzten Microsoft als bester Wert ihren jüngst guten Lauf mit einem Plus von gut 2 Prozent fort./ajx/he