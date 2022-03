Aktien New York Schluss: Angst vor Kriegsfolgen verunsichert Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Angst vor einer nuklearen Katastrophe im Zuge des Krieges in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte zum Ende einer turbulenten Börsenwoche in Mitleidenschaft gezogen. Am Freitag hatten Kämpfe beim europaweit größten Atomkraftwerk in der Nähe der ukrainischen Großstadt Saporischschja stattgefunden, auf dem Gelände war Feuer ausgebrochen. Die Öl- und Rohstoffpreise hielten sich auf hohem Niveau und nährten Rezessions- und Inflationsängste. Zudem stand der US-Arbeitsmarktbericht und dessen Einfluss auf die US-Geldpolitik im Fokus.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Minus von 0,53 Prozent bei 33 614,80 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag um 0,79 Prozent auf 4328,87 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 1,41 Prozent auf 13 837,83 Zähler nach unten./edh/he