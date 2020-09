Aktien New York Schluss: Anleger greifen nach Kursrutsch wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem dreitägigen Kursrutsch haben die Börsen in den USA am Mittwoch zu einer Erholung angesetzt. Vor allem für die Technologiewerte ging es wieder hoch, nachdem der von ihnen geprägte Auswahlindex NASDAQ 100 seine Gewinne der vergangenen vier Wochen zuletzt im Eiltempo eingebüßt hatte. Zur Wochenmitte rückte er letztlich um 2,96 Prozent auf 11 395,85 Punkte vor. Er ging so aber ein Stück weit unter dem Tageshoch aus dem Handel.

Auch der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) konnte sich deutlich von seinem Einmonatstief erholen. Allerdings ließ der Schwung bei ihm im Späthandel etwas deutlicher nach. Im Hoch war er über die 28 200 Punkte zurückgekehrt, ließ dann aber im Späthandel noch 266 gewonnene Punkte wieder liegen. Mit 27 940,47 Punkten verteidigte der Leitindex der Wall Street am Ende ein Plus von 1,60 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 2,01 Prozent hoch auf 3398,96 Zähler.

Laut Analyst Chris Hussey von Goldman Sachs gab es keinen eindeutigen Anlass für den einsetzenden Kursrutsch und nun ebenso keinen für die deutliche Erholung. Börsianer sprechen in so einer Situation von einer vorübergehenden Korrektur unter heiß gelaufenen Aktien./tih/jha/