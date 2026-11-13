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Aktien New York Schluss: Anleger trennen sich von Halbleiteraktien - Dow stabil

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Dow Jones 30 Industrial
52,347.55 USD 50.46 USD 0.10 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte NASDAQ 100 fiel um 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte. Für die Börsenwoche stand dennoch ein Plus von 3,6 Prozent zu Buche.

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Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,10 Prozent auf 52.347,55 Zähler stabil. Auf Wochensicht bringt es der Dow auf plus gut zwei Prozent. Mit Walmart, Procter & Gamble (ProcterGamble) und Nike legten weitere konsumnahe Aktien zu.

Der S&P 500 verlor 0,40 Prozent auf 7.561,67 Punkte. Auch in diesem marktbreiten Index sind die großen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow Jones Industrial./bek/he

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