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Aktien New York Schluss: Arbeitsmarktdaten liefern Rückenwind

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktuelle Arbeitsmarktdaten haben die US-Börsen am Freitag gestützt. So ist die Beschäftigung in den Vereinigten Staaten im Juli unerwartet gesunken. Zudem waren die Löhne weniger gestiegen als erwartet. Dies dürfte Sorgen mildern, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen bald anheben könnte. Noch am Donnerstag hatte die Spekulation auf möglicherweise bald steigende Zinsen an der Wall Street für einen Dämpfer nach der jüngsten Rekordjagd gesorgt. Hintergrund ist die Befürchtung, dass die Inflation im Zuge des Iran-Kriegs ölpreisbedingt weiter anziehen könnte.

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Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,28 Prozent auf 54.036,93 Punkte zu. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 2,96 Prozent an.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,62 Prozent auf 7.757,64 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,19 Prozent auf 29.722,30 Punkte nach oben.

"Der US-Arbeitsmarktbericht für Juli war in nahezu allen Belangen enttäuschend", schrieb Volkswirt Dirk Chlench von der Landesbank Baden-Württemberg. "Angesichts dessen sehen wir uns in unserer Außenseitermeinung, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf keine Leitzinserhöhungen vornehmen wird, bestärkt."/la/he