Aktien New York Schluss: Aussicht auf Zinssenkungen stützt vor allem Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen am Vortag haben am Mittwoch vor allem die Standardwerte an der Wall Street nochmals zugelegt. Der abgeschwächte Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten kam gut an, nachdem am Vortag bereits die Veröffentlichung der Erzeugerpreise die Hoffnung gestützt hatte, dass bald eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed kommt. Die Erwartungen waren nach den Erkenntnissen vom Vortag anspruchsvoller geworden und wurden nicht enttäuscht.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der zuletzt mit seiner Erholung nachhinkte, gewann nun Oberwasser. Er kehrte erstmals seit Anfang August wieder über die 40 000 Punkte zurück und ging 0,61 Prozent höher bei 40.008,39 Punkten aus dem Handel.

Er dominierte damit gegenüber den anderen Indizes, die in den vergangenen Tagen einen besseren Lauf hatten. Beim S&P 500 reichte es noch für einen Anstieg um 0,38 Prozent auf 5.455,21 Zähler. Der mit Tech-Werten gespickte NASDAQ 100 schaffte es in der Schlussphase ins Plus und gewann 0,09 Prozent auf 19.022,68 Punkte. Beide Indizes verbuchten ihren fünften Gewinntag in Folge./tih/he