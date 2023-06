Aktien New York Schluss: Banken geben Dow Schwung - Nasdaq schwächelt

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Während die Standardwerte-Indizes von starken Bankentiteln nach dem positiv ausgefallenen jährlichen Stresstest der US-Notenbank Fed profitierten, ging es an der Technologiebörse Nasdaq etwas bergab. Überwiegend gute US-Konjunkturdaten milderten zwar die Angst vor einer Rezession der weltgrößten Volkswirtschaft. Sie schürten im Umkehrschluss aber tendenziell Sorgen wegen weiter steigender Zinsen, sodass die Kauflust nicht überhandnahm.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 0,80 Prozent höher bei 34 122,42 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,45 Prozent auf 4396,44 Punkte hoch. Dagegen sank der Auswahlindex NASDAQ 100 um 0,16 Prozent auf 14 939,95 Punkte./gl/he