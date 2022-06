Aktien New York Schluss: 'Beige Book' dämmt Verluste etwas ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed ("Beige Book") hat die Tagesverluste an den US-Börsen am Mittwoch zumindest etwas eingedämmt. Zuvor hatten starke Stimmungsdaten aus der heimischen Industrie Ängste vor einer aggressiven geldpolitischen Straffung geweckt.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) war nach einem freundlichen Start schnell ins Minus gerutscht. Nach zeitweise deutlicheren Abschlägen verlor er am Ende 0,54 Prozent auf 32 813,23 Punkte. Damit knüpfte der Leitindex gleichwohl an seinen moderaten Kursrücksetzer vom Dienstag an - davor hatte er sechs Handelstage in Folge zugelegt und sich so vom tiefsten Stand seit März 2021 erholt. Der marktbreite S&P 500 sank am Mittwoch letztlich um 0,75 Prozent auf 4101,23 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verzeichnete ein Minus von 0,74 Prozent auf 12 548,36 Zähler./gl/he