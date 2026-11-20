NEW YORK (dpa-AFX) - Die zunehmend rasante Talfahrt im US-Technologiesektor hat am Freitag auch Aktien aus anderen Branchen mit sich gerissen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sackte letztlich um 5,61 Prozent auf 25.028,98 Punkte ab. Er hatte am Donnerstag anfangs von der Hoffnung auf einen starken Anthropic-Börsengang profitiert, war dann aber deutlich ins Minus gerutscht, obwohl der KI-Konzern die Vorschuss-Lorbeeren rechtfertigte. Auf Wochensicht erlitt das Börsenbarometer einen Verlust von 10,4 Prozent; seit dem Rekord Anfang Oktober sind es 20 Prozent.

Werbung

Der marktbreite S&P 500 büßte am Freitag weitere 3,70 Prozent auf 6.910,39 Punkte ein. Der von traditionellen Branchen geprägte Leitindex Dow Jones Industrial brach seinen anfänglichen Stabilisierungskurs ab und schloss 1,93 Prozent tiefer mit 48.147,33 Zählern. Damit weitete er seinen Wochenverlust auf acht Prozent aus.

Marktexperte Stephen Innes zufolge kann man beim Nasdaq-Rutsch nicht mehr von gewöhnlichen Gewinnmitnahmen sprechen, "bei der einigen überbewerteten Technologiewerten die Flügel gestutzt werden", bevor wieder Käufer in den Markt kämen. Denn "der Ausverkauf hat sich auf globale Aktien, Schwellenmärkte, hochverzinsliche Anleihen und Edelmetalle ausgeweitet", während die Anleger in amerikanische Staatsanleihen und den US-Dollar flüchteten. "Die unangenehme Parallele zu 2018 lässt sich immer schwerer ignorieren", betonte der Experte. "Nur dass die Inflation diesmal über drei Prozent liegt, was der (US-Notenbank) Fed deutlich weniger Spielraum lässt, die Wall Street vor ihren eigenen Exzessen zu retten."/gl/he