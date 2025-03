Aktien New York Schluss: Börsen machen Anfangsverluste mehr als wett

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem schwachen Start in die neue Woche haben sich die US-Börsen im Verlauf des Handels wieder berappelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial war am Montag mit einem Verlust von einem Prozent in den Handel gegangen, belastet von der Angst der Investoren vor einem sich ausweitenden Zollkonflikt. Zur Schlussglocke stand jedoch ein Plus von 1,00 Prozent auf 42.001,76 Punkte zu Buche.

Wer­bung Wer­bung

Noch stärker waren Technologiewerte im frühen Handel unter Druck geraten. So hatte der NASDAQ 100 bis zu 2,5 Prozent eingebüßt und war auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres gefallen. Diesen Verlust holte der Index am Ende mit minus 0,02 Prozent auf 19.278,45 Zähler nahezu komplett auf. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,55 Prozent höher auf 5.611,85 Punkten./bek/he