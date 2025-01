Aktien New York Schluss: Börsenparty geht nach Trump-Amtsantritt weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche schwungvoll begonnen. Damit knüpften sie am ersten Handelstag unter dem neuen US-Präsidenten Donald Trump an ihre kräftigen Kursaufschläge vom vergangenen Freitag an.

Wer­bung Wer­bung

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember und schloss 1,24 Prozent höher bei 44.025,81 Punkten. Der marktbreite S&P 500 kletterte um 0,88 Prozent auf 6.049,24 Zähler. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,58 Prozent auf 21.566,51 Punkte nach oben./edh/he