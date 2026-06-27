Aktien New York Schluss: Chip-Aktien treiben Nasdaq hoch
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NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Davon wurde der technologielastige NASDAQ 100 nach oben getrieben, der um 1,62 Prozent auf 29.727,10 Zähler stieg.
Rückenwind erhielten die Aktienbörsen von wieder fallenden Preisen für Energieträger wie Öl und Gas. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb allerdings mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 52.487,41 Punkte zurück. Hier bremsten vor allem die Kursverluste der Software-Aktien IBM, Microsoft und Salesforce. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,81 Prozent auf 7.543,64 Zähler zu./bek/he
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|Datum
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|25.09.23
|Dow Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.21
|Dow Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.20
|Dow Sector Perform
|RBC Capital Markets