Aktien New York Schluss: Deutlich erholt - Besänftigte Zinsangst hilft

NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Hoffnungen auf langsamer steigende Zinsen und gute Unternehmensnachrichten haben den US-Börsen am Montag eine deutliche Erholung beschert. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss 1,86 Prozent höher bei 30 185,82 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Ende um 2,65 Prozent auf 3677,95 Punkte hoch. Der mit Technologiewerten gespickte NASDAQ 100 gewann sogar 3,46 Prozent auf 11 062,53 Zähler - das bedeutete den prozentual höchsten Tagesgewinn seit dem 27. Juli.

Damit setzte der US-Aktienmarkt seinen jüngsten Zickzack-Kurs fort, der ihm nach der Stabilisierung am Donnerstag vor dem Wochenende direkt einen herben Rückschlag eingebracht hatte. Vor allem Tech-Werte waren am Freitag wieder auf Talfahrt gegangen./gl/he