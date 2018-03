Aktien New York Schluss: Deutliche Gewinne - Dow beendet aber imposante Serie

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat am Donnerstag trotz spürbarer Kursaufschläge seine beeindruckende Serie von 9 Quartalsgewinnen in Folge beendet. In der Dreimonatsbilanz steht ein Minus von rund 2,5 Prozent zu Buche. Eine längere Serie war dem US-Leitindex zuletzt zwischen 1995 und 1997 mit 11 Gewinn-Quartalen gelungen.

Der Dow schloss am Donnerstag in einem weltweit freundlichen Marktumfeld 1,07 Prozent höher bei 24 103,11 Punkten. Die Ängste vor einem Handelskrieg zwischen den USA und China könnten nachlassen, da beide Seiten offenbar an einer Lösung des Streits interessiert seien, kommentierte Analyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda.

Damit schaffte der Dow einen versöhnlichen Ausklang einer turbulenten und verkürzten Handelswoche, die mit einem Plus von 2,42 Prozent endete. Für den Monat März jedoch ergibt sich ein Verlust von fast 4 Prozent.

Der breit gefasste S&P 500 zog am Donnerstag um 1,38 Prozent auf 2640,87 Punkte an. Für den NASDAQ 100 der Technologiewerte ging es nach einem holprigen Start gar um 1,86 Prozent auf 6581,13 Punkte nach oben./la/he