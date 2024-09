Aktien New York Schluss: Deutliche US-Zinssenkung gibt nur kurz Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch trotz erneuter Rekorde letztlich nicht von der deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank Fed profitiert. "Dafür, dass die große Senkung nur von einem Teil der Akteure erwartetet worden ist, fallen die ersten Reaktionen an den Börsen eher überschaubar aus", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Der Dow Jones Industrial stellte zwar zunächst den dritten Tag in Folge eine Bestmarke auf. Doch anschließend fiel der US-Leitindex schnell wieder in seine vorherige Lethargie zurück. Er verabschiedete sich 0,25 Prozent tiefer mit 41.503,10 Punkten aus dem Handel.

Ähnlich sah es beim marktbreiten S&P 500 aus, der den Zinsentscheid in einer ersten Reaktion ebenfalls mit einem Rekordhoch goutierte. Am Ende stand jedoch ein Kursrückgang um 0,29 Prozent auf 5.618,26 Punkte zu Buche. Der technologielastige NASDAQ 100 schloss 0,45 Prozent tiefer mit 19.344,49 Punkten. Seit Jahresbeginn haben die drei Indizes allerdings in der Hoffnung auf sinkende Zinsen schon prozentual zweistellig zugelegt - am stärksten der S&P 500 mit fast 18 Prozent./gl/nas