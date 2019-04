Aktien New York Schluss: Dow-Anleger treten etwas auf die Euphoriebremse

NEW YORK (dpa-AFX) - Anleger an der Wall Street haben am Montag nach zwei starken Börsenwochen etwas Vorsicht walten lassen. Marktbeobachtern zufolge holen Anleger nun erst einmal Luft, nachdem es im Handelskonflikt zwischen den USA und China zuletzt keine Neuigkeiten gegeben hatte.

Sich verdichtende Hinweise auf einen positiven Ausgang der Gespräche zwischen Washington und Peking waren der Anlass für die jüngste Rally gewesen, die den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) Ende der vergangenen Woche wieder in die Nähe seines Rekordhochs bei etwas unter 27 000 Punkten von Oktober 2018 geführt hatte. Unterzeichnet wurde von den USA und China bisher allerdings noch nichts.

Der Dow verlor am Montag 0,32 Prozent auf 26 341,02 Punkte. Der den breiten Markt abbildende S&P 500 rückte indes um 0,10 Prozent auf 2895,77 Punkte vor und schloss damit knapp unter seinem Tageshoch. Im Plus mit 0,28 Prozent auf 7599,74 Punkten beendete auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 den Handel./ajx/he