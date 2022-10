Aktien New York Schluss: Dow auf höchstem Stand seit Mitte September

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist der Start in die neue Woche geglückt. Am Montag stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 1,34 Prozent auf 31 499,62 Punkte und damit auf den höchsten Stand seit Mitte September. Er knüpfte an die deutlichen Gewinne vom Freitag an. Vom Jahrestief Mitte dieses Monats hat sich der Dow mittlerweile bereits wieder um knapp zehn Prozent erholt.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,19 Prozent auf 3797,34 Zähler. Der von Technologietiteln dominierte NASDAQ 100 legte nach anfänglichen Verlusten um 1,06 Prozent auf 11 430,26 Punkte zu./bek/he