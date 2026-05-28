DAX25.178 ±-0,0%Est506.071 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -0,8%Nas26.675 +0,1%Bitcoin63.862 -2,0%Euro1,1630 ±-0,0%Öl94,98 -4,3%Gold4.458 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran sieht Verstoß gegen Waffenruhe: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt uneins -- Rheinmetall mit Großauftrag -- IREN, Xiaomi, adidas, Schaeffler, NVIDIA, Infineon, Micron, BYD im Fokus
Top News
Überschaubare Veränderungen im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im ersten Quartal 2026 Überschaubare Veränderungen im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im ersten Quartal 2026
Goldman Sachs schmeißt Altcoin-ETFs aus dem Depot: XRP und Solana vollständig verkauft Goldman Sachs schmeißt Altcoin-ETFs aus dem Depot: XRP und Solana vollständig verkauft
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Dow auf Rekordhoch - Gesunkene Ölpreise stützen

27.05.26 22:24 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach einem Tag Pause seine Rekordjagd wieder aufgenommen. Als Antrieb erwiesen sich am Mittwoch Hoffnungen, dass sich die USA und der Iran einer Einigung der vollständigen Öffnung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus nähern. Die generelle Zuversicht der Anleger zeigte sich auch an den wieder gesunkenen Ölpreisen. Sinkende Anleiherenditen stützten die Kurse ebenfalls.

Allerdings gab es zuletzt widersprüchliche Meldungen zum Iran-Krieg. So hatten iranische Medien zunächst berichtet, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des militärischen Konflikts erhalten hätten. Das Weiße Haus aber dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden.

Der Dow gewann 0,36 Prozent auf 50.644,28 Punkte. Der ebenfalls auf Rekordniveau notierende S&P 500 legte geringfügig auf 7.520,36 Punkte zu.

Experten bleiben für den US-Aktienmarkt optimistisch gestimmt. Eine "außergewöhnlich starke Berichtssaison der Unternehmen für das erste Quartal" etwa veranlasste die Marktstrategen von Goldman Sachs dazu, das Jahresendziel für den marktbreiten Index von zuvor 7.600 auf 8.000 Punkte anzuheben. Die Bank schloss sich damit den Fachleuten von Morgan Stanley und der Deutschen Bank an. Diese gehen ebenfalls davon aus, dass das Börsenbarometer das Jahr bei 8.000 Punkten beenden wird.

Dem technologielastigen NASDAQ 100 war im frühen Handel mit Mühe ein weiterer Höchststand gelungen, bevor leichte Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Ende stand ein Minus von 0,09 Prozent auf 29.973,57 Punkte zu Buche./la/men