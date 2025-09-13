DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin99.025 +0,6%Euro1,1730 -0,1%Öl66,89 +0,9%Gold3.642 +0,2%
Aktien New York Schluss: Dow beendet positive Handelswoche im Minus

12.09.25 22:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.141,1 PKT 98,0 PKT 0,44%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.584,3 PKT -3,2 PKT -0,05%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt erfolgsverwöhnten Anleger am US-Aktienmarkt haben die Woche ruhig ausklingen lassen. Zwar schwangen sich das marktbreite Börsenbarometer S&P 500 sowie die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und Nasdaq Composite (NASDAQ Composite Index) am Freitag mit Mühe noch einmal zu weiteren Rekorden auf, doch insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen verharrte den Tag über in der Verlustzone und verpasste so einen erneuten Höchststand. Am Ende stand ein Minus von 0,59 Prozent auf 45.834,22 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht ergibt dies ein Plus von knapp ein Prozent.

Der S&P 500 gab am Freitag geringfügig auf 6.584,29 Punkte nach. Der Nasdaq 100 stieg um 0,42 Prozent auf 24.092,19 Punkte und der Nasdaq Composite gewann 0,44 Prozent auf 22.141,10 Punkte./la/nas

