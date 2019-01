Aktien New York Schluss: Dow bleibt auf Erfolgskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Fortschritte im US-Zollstreit mit China hat die Wall Street auch zum Beginn der neuen Woche beflügelt. Unterhändler beider Länder kamen am Montag in Peking zu zweitägigen Verhandlungen zusammen. Es sind die ersten direkten Handelsgespräche, seit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor fünf Wochen einen 90-tägigen "Waffenstillstand" vereinbart hatten.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 23 531,35 Punkten. Damit knüpfte der US-Leitindex an seinen über 3-prozentigen Anstieg vom Freitag an und setzte seinen Aufwärtstrend seit Weihnachten fort. Am 24. Dezember war der Dow auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um rund 8 Prozent erholt.

Der marktbreite S&P 500 stieg am Montag um 0,70 Prozent auf 2549,69 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 1,02 Prozent auf 6488,25 Punkte./edh/he