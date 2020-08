Aktien New York Schluss: Dow erhält Fed-Rückenwind - Nasdaq schwächelt aber

NEW YORK (dpa-AFX) - Die historische Entscheidung der US-Notenbank Fed für mehr Spielraum bei ihrem Inflationsziel hat an der Wall Street am Donnerstag Rückenwind gebracht. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) legte um 0,57 Prozent auf 28 492,27 Punkte zu. Das Kursbarometer der Wall Street schlug sich so dieses Mal besser als die zuletzt stark gefragten Technologiewerte.

Der technologielastige NASDAQ 100 schaffte zwar früh den nächsten Rekord. Erstmals über der Marke von 12 000 Punkten stehend ging ihm aber schnell die Luft aus. Am Ende gab er um 0,38 Prozent auf 11 926,16 Zähler nach. Der marktbreite S&P 500 schloss dagegen 0,17 Prozent höher bei 3484,55 Zählern. Auch er hatte seine Rekordrally fortgesetzt.

Die Fed erfüllte am Donnerstag die jüngsten Spekulationen mit der Ankündigung, dass die Zwei-Prozent-Marke künftig ein Durchschnittsziel und kein Fix-Ziel mehr sein soll. Laut Ralf Umlauf von der Helaba sinkt damit der Druck, nach einer Phase niedriger Inflation mit Zinserhöhungen gegenzusteuern. Am Markt wurde dies als starkes Zeichen für eine ungebrochen lockere Geldpolitik gewertet./tih/he