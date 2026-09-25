Aktien New York Schluss: Dow erholt sich - Hoffnung auf Nahost-Lösung

25.09.26 22:20 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von fallenden Ölpreisen im Zuge von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 51.828,62 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,3 Prozent.

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Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,51 Prozent auf 7.743,41 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es letztlich um 0,42 Prozent auf 30.608,13 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index auf Wochensicht einen Anstieg von mehr als drei Prozent./edh/nas