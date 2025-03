Aktien New York Schluss: Dow fällt weiter - Zollstreitigkeiten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Zollstreitigkeiten zwischen wichtigen Handelspartnern haben den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag letztlich erneut belastet. Ein Erholungsversuch im Tagesverlauf scheiterte, da der Verkaufsdruck zum Handelsschluss wieder zugenommen hatte. China und Kanada reagierten auf die neuen US-Importzölle ihrerseits mit Gegenzöllen. Auch Mexiko stellte Gegenmaßnahmen in Aussicht, ließ die Details zunächst aber offen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau hatte bereits vor dem Inkrafttreten der US-Zölle Gegenmaßnahmen in gleicher Höhe angekündigt. China teilte mit, man werde ab dem 10. März zusätzliche Zölle vor allem auf landwirtschaftliche Produkte aus den USA erheben.

Beim Dow stand am Ende ein Minus von 1,55 Prozent auf 42.520,99 Zähler zu Buche, nachdem er zu Wochenbeginn bereits um 1,5 Prozent gefallen war. Der marktbreite S&P 500 büßte 1,22 Prozent auf 5.778,15 Punkte ein und zehrte so die Kursgewinne seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November letzten Jahres auf. Der technologielastige NASDAQ 100 schloss 0,36 Prozent tiefer bei 20.352,53 Punkten, nachdem er zwischenzeitlich in die Gewinnzone gedreht war./la/ngu