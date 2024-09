Aktien New York Schluss: Dow fester nach Rekord - Nasdaq schwächelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem US-Zinsentscheid haben die zuletzt starken New Yorker Börsen am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der Leitindex Dow Jones Industrial behauptete nach einem frühen Rekordhoch zum Handelsende ein Plus von 0,55 Prozent auf 41.622,08 Punkte. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es letztlich nur für ein Plus von 0,13 Prozent auf 5.633,09 Punkte. Der in der Vorwoche besonders starke, technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 sank um 0,47 Prozent auf 19.423,06 Punkte.

Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihren Zinslockerungszyklus am Mittwoch mit einer großen Senkung um 0,5 Prozentpunkte beginnt, ist zuletzt rasant gestiegen. Das "Fed Watch Tool" der Optionsbörse CME weist die Wahrscheinlichkeit aktuell mit 63 Prozent aus. Experten der Schweizer Bank UBS betonten in einem Kommentar, Anfang der Vorwoche habe sie noch bei 14 Prozent gelegen./gl/nas