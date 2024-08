Aktien New York Schluss: Dow gelingt größtes Wochenplus des Jahres

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt hat am Freitag an seine jüngsten Gewinne angeknüpft und etwas weiter zugelegt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte damit den größten Wochengewinn des Jahres. Denn nach dem Kurseinbruch von Anfang August zeigte sich die Wirtschaft zuletzt widerstandsfähig. Aktuelle Konjunkturdaten änderten nicht viel an diesem optimistischen Bild. So enttäuschten zwar die Baugenehmigungen und die Baubeginne im Juli. Das von der Universität Michigan erhobenen Konsumklima für August aber überraschte positiv.

Der Dow stieg am Freitag um 0,24 Prozent auf 40.659,76 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 2,94 Prozent.

Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,20 Prozent auf 5.554,25 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 legte um 0,09 Prozent auf 19.508,52 Punkte zu./la/he