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Aktien New York Schluss: Dow gibt nach - Ölpreis steigt wieder

NEW YORK (dpa-AFX) - Die erneute Zuspitzung im Iran-Krieg hat den Dow Jones Industrial am Montag belastet. Der Leitindex litt unter dem wieder steigenden Ölpreis und den damit verbundenen Inflationssorgen. Technologiewerte hingegen stabilisierten sich nach ihren Verlusten zum Wochenschluss.

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Der Dow fiel um 0,70 Prozent auf 53.185,90 Punkte. Auf Monatssicht ergab sich gleichwohl wieder einmal ein Anstieg, und zwar um 1,34 Prozent.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,33 Prozent auf 7.686,14 Zähler nach unten. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte um 0,08 Prozent auf 29.456,97 Punkte zu./la/he

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