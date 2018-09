Aktien New York Schluss: Dow gibt vor US-Zinsentscheid weiter nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte-Indizes an der Wall Street haben am Dienstag weiter nachgegeben. Allerdings fielen die Verluste einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed moderater als zu Wochenbeginn aus. Etwas besser hielten sich erneut Technologietitel.

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) konnte nach einem freundlichen Start seine Gewinne nicht dauerhaft behaupten - er schloss 0,26 Prozent tiefer bei 26 492,21 Punkten. Ähnlich erging es dem marktbreiten S&P 500, der sich mit einem Minus von 0,13 Prozent bei 2915,56 Punkten aus dem Handel verabschiedete. Beide Börsenbarometer hatten bereits am Montag ihrer vorherigen Rekordjagd Tribut gezollt. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 hatte es derweil zu Wochenbeginn knapp in die Gewinnzone geschafft und gewann am Dienstag weitere 0,19 Prozent auf 7563,19 Zähler./gl/he