Aktien New York Schluss: Dow im Minus und Techs im Plus - Hohe Apple-Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed kaum reagiert. Bei den Standardwerten gab es leichte Verluste. Die Technologie-Indizes an der Nasdaq-Börse setzten ihre Vortages-Erholung fort. Die Fed tastete ihre Zinsen wie erwartet nicht an und beließ den Leitzins bei 1,75 bis 2,00 Prozent. Die Tür für eine Erhöhung im September wurde jedoch noch weiter geöffnet.

Im Fokus standen hohe Kursgewinne bei den Apple-Aktien, die im Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) größere Verluste verhinderten beziehungsweise die Gewinne im Tech-Sektor stützten.

Für den Dow ging es zum Handelsschluss um 0,32 Prozent nach unten auf 25 333,82 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 sank um 0,10 Prozent auf 2813,36 Punkte. Der NASDAQ 100 gewann 0,57 Prozent auf 7272,89 Punkte./ajx/he