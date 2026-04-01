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Aktien New York Schluss: Dow nach starker Woche im Minus

10.04.26 22:19 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach einer starken Woche uneinheitlich geschlossen. Die Waffenruhe im Iran bleibt fragil. Vor den am Wochenende geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan drohte US-Präsident Donald Trump Teheran mit weiteren Angriffen, sollten die geplanten Friedensgespräche scheitern.

Aktuelle US-Konjunktur- und Inflationsdaten hatten nur wenig Einfluss auf die Notierungen. Von den Ölpreisen, die seit dem Iran-Krieg der wichtigste Taktgeber für die globalen Börsen sind, kamen keine neuen Impulse. Sie notierten etwa auf Vortagesniveau, womit sich an den Inflations- und Konjunkturerwartungen nichts änderte.

Der Dow Jones Industrial endete mit einem Minus von 0,56 Prozent bei 47.916,57 Punkten. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von rund drei Prozent. Der marktbreite S&P 500 sank am Freitag um 0,11 Prozent auf 6.816,89 Zähler. Der NASDAQ 100 stieg letztlich um 0,14 Prozent auf 25.116,34 Punkte. Damit beträgt das Wochenplus rund viereinhalb Prozent./edh/he