Aktien New York Schluss: Dow profitiert von guten Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten haben den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Donnerstag wieder ins Plus gehievt. Die Stimmung in der Industrie im Bundesstaat New York hatte sich im März überraschend spürbar aufgehellt. Zudem waren die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gefallen als erwartet.

Der US-Leitindex stieg nach drei Minustagen in Folge um 0,47 Prozent auf 24 873,66 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 hingegen bewegte sich mit minus 0,08 Prozent auf 2747,33 Punkte kaum vom Fleck. Der technologielastige NASDAQ 100 gab um 0,14 Prozent auf 7030,97 Punkte nach.

Die Abschottungspolitik des US-Präsidenten drückte damit weiter etwas auf die Stimmung. Im Streit über die von Donald Trump erlassenen Schutzzölle auf Stahl und Aluminium wollen EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström und US-Handelsminister Wilbur Ross zwar kommende Woche zu Gesprächen zusammenkommen. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" warnt die Kommission aber vor "überzogenem Optimismus". Die Europäische Union müsse sich auf das Schlimmste einstellen, heißt es demnach in einem internen EU-Papier. Zudem sorgen sich die Anleger weiter, dass der wichtige US-Handelspartner China harsch auf Trumps Zoll-Pläne reagieren könnte./la/tos