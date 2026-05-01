DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 -4,3%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.345 -2,2%Euro1,1604 -0,1%Öl103,2 -1,6%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu Umbau im Greenlight Capital-Depot: Einhorn rasiert Warner Bros. Discovery-Aktie und greift massiv bei Peloton zu
Übernahmefantasie bei Delivery Hero: Uber soll vollständige Übernahme prüfen - Aktie hebt ab Übernahmefantasie bei Delivery Hero: Uber soll vollständige Übernahme prüfen - Aktie hebt ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter

22.05.26 22:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
26.344,0 PKT 50,9 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Freitag vor dem langen Wochenende weiter zugelegt. Beim Dow Jones Industrial reichte es schon im frühen Handel für ein Rekordhoch - am Ende notiere der Leitindex mit 50.579,70 Punkten noch 0,58 Prozent im Plus.

Die anderen Indizes liefen zeitweise nah an ihre Bestmarken heran. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,37 Prozent fester mit 7.473,47 Punkten und der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 0,42 Prozent auf 29.481,64 Punkte. Dow und Nasdaq 100 erzielten damit Wochengewinne von 2,1 beziehungsweise 1,2 Prozent.

Die Aktienkurse profitierten von den hartnäckigen Hoffnungen auf eine friedliche Beendigung des Iran-Kriegs sowie der anhaltenden Euphorie mit Blick auf das Mega-Thema Künstliche Intelligenz (KI)./gl/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

22:32NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich schlussendlich fester
22:26ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter
22:16Aktien New York Schluss: Dow-Rekord - andere Indizes nur knapp darunter
21:58Waymo Suspends Service in Six Cities After Cars Drove Into Flooded Roads
21:19Musk Calls Amazon Show Finale 'Pathetic' — Was A Character In 'The Boys' Modeled After Him?
21:02Amazon Stock Surges 24% in Biggest Rally in Months -- 3 Reasons AMZN Is a Great Buy Right Now
20:53These Analysts Boost Their Forecasts On Ross Stores After Better-Than-Expected Q1 Results
20:52EXCLUSIVE | Webull CEO: Retail AI Trade Moves Beyond Stocks Like AMD, Micron, Nvidia
mehr