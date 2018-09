Aktien New York Schluss: Dow robust - Nasdaq fällt den dritten Tag in Folge

NEW YORK (dpa-AFX) - Überwiegend mit Verlusten haben am Donnerstag die US-Börsen geschlossen. Zwar rettete der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Ende ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 25 995,87 Punkte ins Ziel. Am breiteren Markt überwogen jedoch die Verluste und an der Technologiebörse Nasdaq ging es mit den Kursen bereits den dritten Tag in Folge abwärts.

Rückenwind erhielten die Aktien von der Konjunktur. So übertraf der ISM-Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor im August deutlich die Erwartungen von Volkswirten. Zulegen konnte im Vergleich zum Vormonat vor allem die Auftragskomponente des Index.

Daten zum Arbeitsmarkt und zur Produktivität der US-Wirtschaft fielen indes gemischt aus. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,37 Prozent auf 2878,05 Punkte nach. Hier belasteten die Kursverluste der Technologiekonzerne und in der Ölbranche.

Vorsicht ließen Anleger erneut bei den Technologiewerten walten: Der NASDAQ 100 büßte 0,93 Prozent auf 7453,17 Zähler ein und setzte somit die Schwäche der vergangenen beiden Tage fort. Die Papiere von Branchengrößen wie Amazon, Apple und der Google-Holding Alphabet (Alphabet C (ex Google)) weiteten die Verluste aus./bek/jha/