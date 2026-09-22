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Aktien New York Schluss: Dow schwächelt trotz Nahost-Hoffnung - Nasdaq-Rekord

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NASDAQ Composite Index
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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag trotz verhalten positiver Meldungen zum Nahostkonflikt keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich nachgaben, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq weiter nach oben.

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Der Dow Jones Industrial verlor letztlich 0,36 Prozent auf 51.863,69 Punkte. Der marktbreite S&P 500 notierte praktisch unverändert bei 7.764,64 Zählern. Für den NASDAQ 100 ging es im späten Handel auf ein Rekordhoch von 30.770 Punkte. Am Ende stand ein Kursgewinn von 0,82 Prozent bei 30.732,40 Punkten zu Buche.

Unterdessen kommt wieder Bewegung in die diplomatischen Bemühungen um ein Ende des Iran-Kriegs. Vertreter der USA und des Irans haben sich nach Angaben von Präsident Donald Trump am Rande der UN-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch am Dienstag sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte Trump dort vor Reportern, ohne konkrete Angaben zu allen Teilnehmern des Treffens zu machen. Direkte Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern fanden zuletzt im Juni in der Schweiz statt./edh/nas

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