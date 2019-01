Aktien New York Schluss: Dow schwingt sich weiter nach oben

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf Fortschritte im US-chinesischen Zollstreit hat der Wall Street am Dienstag weiteren Auftrieb verliehen. Zum Ende zweitägiger Gespräche übten sich die Unterhändler am Dienstag in Peking zunächst in Stillschweigen, ob die beiden größten Volkswirtschaft einem Ende ihres Handelskrieges näher gekommen sind. Dafür gab sich US-Präsident Donald Trump demonstrativ optimistisch: "Die Gespräche mit China laufen gut!", schrieb er über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss mit einem Plus von 1,09 Prozent bei 23 787,45 Punkten und setzte damit seinen Aufwärtstrend seit Weihnachten fort. Am 24. Dezember war der US-Leitindex auf den tiefsten Stand seit rund 15 Monaten gefallen und hat sich seitdem bereits um rund 9 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,97 Prozent auf 2574,41 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,98 Prozent auf 6551,85 Punkte./edh/he