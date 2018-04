Aktien New York Schluss: Dow seit drei Tagen auf Erholungstour

NEW YORK (dpa-AFX) - Die gute Laune an der Wall Street und den technologielastigen Nasdaq-Börsen hat sich auch am Donnerstag gehalten. "Dabei ist das Thema Handelskrieg allerdings noch nicht vom Tisch", wundert sich Marktexperte Craig Erlam vom Währungshändler Oanda. Zudem waren auch die Konjunkturdaten mau ausgefallen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche waren stärker als erwartet gestiegen und das Defizit in der Handelsbilanz erreichte mit bald 58 Milliarden US-Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2008.

Dessen ungeachtet legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) den dritten Tag in Folge zu und gewann weitere 0,99 Prozent auf 24 505,22 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,69 Prozent auf 2662,84 Punkte nach oben. Der NASDAQ 100 beendete den Tag mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 6594,84 Punkte.

Im Handelsstreit zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften gibt es derweil unterschiedliche Signale: Während das Weiße Haus tags zuvor Verhandlungsbereitschaft signalisierte, zeigt sich China aktuell weiter kampfbereit. Allerdings ist noch jede Menge Zeit für Verhandlungen, da die gegenseitigen Strafzölle wohl frühestens im Juni in Kraft treten werden./ck/jha/