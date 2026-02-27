DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1799 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.181 +0,3%
Aktien New York Schluss: Dow stabil - Tech-Werte von Nvidia belastet

26.02.26 22:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.878,4 PKT -273,7 PKT -1,18%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Deutliche Kursverluste von NVIDIA trotz starker Zahlen des KI-Champions haben die US-Technologiebörse Nasdaq am Donnerstag belastet. Die Standardwerte an der Wall Street tendierten - ungeachtet größerer Kursschwankungen einzelner Aktien - hingegen stabil. In der zweiten Sitzungshälfte bewegten sich die Leitindizes kaum noch.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 49.499,20 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,54 Prozent auf 6.908,86 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,16 Prozent auf 25.034,37 Punkte abwärts./edh/he

