Aktien New York Schluss: Dow stagniert zum Ende einer guten Börsenwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Stagnation hat zum Ende einer robusten Börsenwoche die Devise am US-Aktienmarkt gelautet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) schloss am Freitag 0,01 Prozent höher bei 34 947,28 Punkten. Die runde Marke von 35 000 Zählern konnte der Index nicht mehr überwinden. Auf Wochensicht steht gleichwohl ein solider Aufschlag von knapp zwei Prozent zu Buche. Am Mittwoch hatte der Index den höchsten Stand seit Ende August erreicht.

Mit dem Auslaufen der Saison der Quartalsbilanzen mangelte es den US-Börsen vor dem Wochenende an Impulsen. Konjunkturdaten bewegten die Kurse ebenfalls nicht mehr. Auch der US-Anleihemarkt und die dort gehandelten Zinserwartungen fielen am Freitag als Kurstreiber aus.

Auch andere Andere große Auswahlindizes bewegten sich ebenfalls kaum. Der technologielastige NASDAQ 100 ging mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 15 837,99 Zählern aus dem Handel. Der Index bringt es damit auf ein Wochenplus von zwei Prozent. Der marktbreite S&P 500 schloss 0,13 Prozent höher bei 4514,02 Punkten./bek/he