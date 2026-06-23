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Aktien New York Schluss: Dow steigt etwas weiter - Nasdaq 100 gibt nach

22.06.26 22:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
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NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem feiertagsbedingt längeren Wochenende hat der Dow Jones Industrial am Montag nur mit Mühe etwas weiter zugelegt. Gestützt wurde der Leitindex von den Ölpreisen, die im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs erneut sanken. Technologiewerte verzeichneten hingegen teils deutliche Verluste. Auf die Stimmung drückte eine nachlassende Begeisterung der Anleger für das Thema Künstliche Intelligenz.

Der Dow stieg am Ende um 0,29 Prozent auf 51.712,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel hingegen um 0,37 Prozent auf 7.472,79 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,19 Prozent auf 30.347,08 Punkte nach unten./la/stw

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