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Aktien New York Schluss: Dow steigt gen Rekordhoch - Angriffe auf Iran abgesagt

Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,178.41 USD 693.38 USD 1.32 %
News | Analysen
S&P 500
7,600.50 USD 110.78 USD 1.48 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street haben der Dow (Dow Jones Industrial) und der S&P 500 zum Wochenauftakt Anlauf auf ihre Rekordhochs genommen. Die Absage neuer Angriffe auf den Iran durch die Vereinigten Staaten verlieh am Montag den beiden viel beachteten Indizes und dem New Yorker Aktienmarkt insgesamt Rückenwind. Insbesondere die zuletzt etwas ins Hintertreffen geratenen Technologiewerte zogen deutlich an.

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Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,78 Prozent auf 28.776,80 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,32 Prozent auf 53.178,41 Punkte. Damit fehlt dem Leitindex nicht mehr viel zum Rekordwert vom 7. Juli bei 53.289 Zählern. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,48 Prozent auf 7.600,50 Zähler. Auch er befindet sich knapp unter seinem Höchststand./la/he