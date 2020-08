Aktien New York Schluss: Dow und Nasdaq fallen trotz Apple-Meilenstein

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York sind die wichtigsten Indizes am Mittwoch allesamt ins Minus gerutscht. Lange profitierten der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) und andere Indexkollegen von einem Hoffnungsschimmer im Tauziehen um ein neues Corona-Konjunkturpaket und der Rekordrally bei den gewichtigen Apple-Aktien, die mit einem erreichten Börsenwert von über zwei Billionen Dollar Börsengeschichte schrieben.

Nach dem spät veröffentlichten Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed verloren die US-Börsen aber ihren Rückenwind, der dem technologielastigen NASDAQ 100 und dem S&P 500 zwischenzeitlich neue Bestmarken beschert hatte. Die Währungshüter betonten wirtschaftliche Unsicherheiten und schürten eben diese auch unter den Anlegern.

Der Dow bestätigte daher am Ende seinen zuletzt lustlosen Trend, indem er um 0,31 Prozent auf 27 692,88 Punkte sank. Immerhin schlug sich der Leitindex damit aber dieses Mal etwas besser als andere wichtige US-Indizes, die nach ihrer Rekordjagd vermehrt unter Gewinnmitnahmen litten. Der S&P verlor 0,44 Prozent auf 3374,85 Punkte und der technologielastige Nasdaq-100-Index büßte 0,71 Prozent auf 11 318,64 Zähler ein./tih/he