Aktien New York Schluss: Dow und S&P 500 im Minus nach Zinsentscheid

16.09.26 22:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die erste US-Leitzinserhöhung seit über drei Jahren hat die Standardwerte-Indizes an New Yorks Börsen am Mittwoch etwas unter Druck gesetzt. Dagegen kam auch der deutliche Rückgang der zuletzt stark gestiegenen Ölpreise nicht an, der die Kurse zuvor gestützt hatte.

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Am heftigsten traf es den Leitindex Dow Jones Industrial, der den anderen Indizes schon zuvor hinterhergehinkt war: Er büßte letztlich 1,21 Prozent auf 51.461,90 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 rutschte ins Minus und schloss 0,45 Prozent tiefer mit 7.551,81 Punkten. Am besten behauptete sich der technologielastige NASDAQ 100, der ein Plus von 0,02 Prozent auf 28.945,06 Punkte ins Ziel rettete. Er hatte sich schon vor dem Zinsentscheid am robustesten gezeigt.

Die Anleger hatten die Anhebung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte auf nun 3,75 bis 4,00 Prozent weithin erwartet. Als bemerkenswert bezeichnete Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners indes das einstimmige Votum der Fed-Mitglieder. Die Notenbank sende damit ein Zeichen der Entschlossenheit gegenüber US-Präsident Donald Trump, dem diese Entscheidung "sicherlich nicht gefallen wird".

Ökonom Stephen Brown vom Makroforschungsunternehmen Capital Economics hob Aussagen des Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh hervor, die eine weitere Zinsanhebung bis zum Jahresende signalisieren. Er selbst gehe unverändert davon aus, dass die Währungshüter schon früh im kommenden Jahr ein drittes Mal die Zinsen anheben dürften. Steigende Zinsen schmälern tendenziell die Attraktivität risikobehafteter Wertpapiere wie Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Anlagen wie Anleihen./gl/nas