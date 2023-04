Aktien New York Schluss: Dow vor Jobbericht träge - Nasdaq klar im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem langen Wochenende haben sich die wichtigsten US-Aktienindizes unterschiedlich entwickelt. Während am Donnerstag an der Nasdaq-Börse vorsichtiger Optimismus herrschte, waren die Anleger bei Standardwerten zurückhaltender. Am Freitag wird der monatliche Arbeitsmarktbericht veröffentlicht, auf den Anleger wegen einer regionalen Regelung erst in der neuen Woche reagieren können.

Die Tech-Riesen Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) und Alphabet (Alphabet A (ex Google)) gehörten mit Kursanstiegen zu den Garanten dafür, dass der NASDAQ 100 aus deutlichen Anfangsverlusten noch klare Gewinne machte. Er kehrte wieder über die Marke von 13 000 Punkten zurück, indem er 0,74 Prozent höher bei 13 062,60 Punkten aus dem Handel ging. Er hat damit in der verkürzten Woche dennoch 0,9 Prozent verloren.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) konnte am Donnerstag mit Mühe ein Plus von 0,01 Prozent über die Ziellinie zu retten. Er beendete den Handel damit bei 33 485,29 Punkten. Der Wall-Street-Index hatte sich zuletzt aber auch besser entwickelt als die Nasdaq, wie ein Wochenplus von 0,6 Prozent zeigt. Der marktbreite S&P 500 legte am Donnerstag um 0,36 Prozent auf 4105,02 Punkte zu./tih/he