Aktien New York Schluss: Dow wetzt Kursscharte vom Montag wieder aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Investoren haben am Mittwoch die Bedenken hinsichtlich der Delta-Variante des Coronavirus wie schon am Vortag abgelegt. Die Aktienkurse in New York setzten die Erholung fort, nachdem sie zum Wochenbeginn noch stark unter Druck geraten waren. Stützend wirkten zudem wohlwollend aufgenommene Quartalsberichte der beiden Dow-Konzerne Coca-Cola und Verizon.

Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg um 0,83 Prozent auf 34 798,00 Punkte. Damit hat der Dow den starken Rücksetzer vom Montag mittlerweile mehr als aufgeholt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,82 Prozent auf 4358,69 Punkte nach oben. Der technologielastige NASDAQ 100 rückte um 0,78 Prozent auf 14842,63 Punkte vor./bek/stk