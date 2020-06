Aktien New York Schluss: Dow wieder im Rallymodus

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street ist der jüngste Rücksetzer beim Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) unter die Marke von 25 000 Punkten am Dienstag wieder abgehakt worden. Die Hoffnung auf weitere umfangreiche Maßnahmen der US-Regierung stimmte die Anleger risikofreudig. An seinem dritten Gewinntag in Folge stieg der Dow um 2,04 Prozent auf 26 289,98 Punkte. Fast die Hälfte des Rückschlags der Vorwoche hat er nun schon wieder ausgeglichen.

Sehr erfreut reagierten die Investoren darauf, dass die US-Regierung angeblich ein billionenschweres Infrastrukturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Krise plant. Auch überraschend starke Einzelhandelsdaten für Mai galten als Grund, warum die Anleger wieder in die Offensive gingen. Die zuletzt spürbaren Sorgen vor einer zweiten Virus-Infektionswelle gingen nicht vergessen, konnten dem Markt auf dem Weg nach oben aber kein Bein stellen.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Dienstag um 1,90 Prozent auf 3124,74 Punkte bergauf. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 stieg um 1,76 Prozent auf 9949,37 Zähler./tih/he