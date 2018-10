Aktien New York Schluss: Einigung auf Nafta-Neuauflage lässt Kurse steigen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die in letzter Minute erfolgte Einigung auf ein neues nordamerikanisches Freihandelsaufkommen hat der Wall Street am Montag frischen Schwung geben. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) brachte mit 26 651,21 Punkten ein Plus von 0,73 Prozent über die Ziellinie. Zur Schlussglocke stand er damit aber ein gutes Stück unter seinem Tageshoch bei knapp 26 738 Punkten, bei dem ihm nur wenige Punkte zur bisherigen Rekordmarke von 26 769 Punkten gefehlt hatten.

Kurz vor Ablauf der gesetzten Frist für eine Verständigung war den USA und Kanada doch noch der Durchbruch bei ihrem Streit um die Neuauflage des Abkommens gelungen. Börsianern zufolge nährt dies die Hoffnung, dass es auch in anderen Handelskonflikten noch zu einer Lösung kommen könnte - vor allem jenem zwischen den USA und China. Keine Stolperfalle waren aktuelle Wirtschaftsdaten, auch wenn die Stimmung in der US-Industrie im September einen Tick stärker gesunken war als erwartet.

Am breiten Markt machte sich die Hoffnung in puncto Handelsstreitigkeiten nur etwas vorsichtiger bemerkbar, wie der S&P 500 mit einem Anstieg um 0,36 Prozent auf 2924,59 Punkte zeigt. Beim technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 reichte es für einen Rekordstand bei 7700 Punkten. Am Ende blieb ihm ein Plus von 0,23 Prozent auf 7645,45 Punkte./tih/he