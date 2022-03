Aktien New York Schluss: Energiepreise durchkreuzen Erholungsversuch

NEW YORK (dpa-AFX) - Erholungsversuche am US-Aktienmarkt sind am Dienstag versandet. Vor allem die erneut stark steigenden Energiepreise machten den Aktien am Ende doch wieder einen Strich durch die Rechnung. Im Tageshoch hatte sich der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) immerhin um fast zwei Prozent nach oben gemüht. Zum Handelsende stand für den Dow ein Minus von 0,56 Prozent auf 32 632,64 Zähler zu Buche. Auch die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt dürften für Vorsicht im Aktienhandel gesorgt haben.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,72 Prozent auf 4170,70 Punkte. Der technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 ging es um 0,39 Prozent auf 13 267,61 Zähler abwärts./bek/he