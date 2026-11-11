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Aktien New York Schluss: Erholung an der Nasdaq beschleunigt sich

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NASDAQ Composite Index
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News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hat am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic (Anthropic PBC Registered A) hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.

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So gab bei den großen Aktienindizes der NASDAQ 100 die Richtung vor: Der von den Tech-Schwergewichten Apple, NVIDIA, Microsoft und Amazon dominierte Index stieg um 2,28 Prozent auf 28.374,25 Zähler. Er war vom Rekordhoch Anfang Oktober binnen eines Monats um gut 15 Prozent eingebrochen. Anleger hatten verstärkt am Hype um KI gezweifelt.

Der stärker von Aktien der "Old Economy" bestimmte Dow Jones Industrial blieb zur Wochenmitte mit plus 0,49 Prozent auf 52.486,49 Punkte deutlich hinter dem Nasdaq 100 zurück. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,31 Prozent auf 7.619,38 Zähler. Auch in diesem Index sind die großen Tech-Aktien schwer gewichtet./bek/he

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