Aktien New York Schluss: Erholung dank Hoffnungsschimmer im Ukraine-Krieg

NEW YORK (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer im Krieg in der Ukraine haben am Mittwoch eine Erholung an den US-Börsen ausgelöst. Nach vier verlustreichen Börsentagen legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zu Handelsschluss um 2,00 Prozent auf 33 286,25 Punkte zu. Kursstützend wirkte sich auch der deutliche Rückgang der Energiepreise nach deren jüngster Rekordjagd aus.

Als ein Lichtblick erschien den Anlegern das geplante Treffen der Außenminister der Ukraine und Russlands an diesem Donnerstag im türkischen Antalya. Zudem deutete die Regierung in Kiew an, dass sie nicht mehr auf einer sofortigen Nato-Mitgliedschaft beharrt und eine Neutralität des Landes nicht ausschließt. Das russische Außenministerium betonte laut der Agentur Tass seinerseits, Russland strebe keinen Machtwechsel in der Ukraine an.

Der marktbreite S&P 500 rückte angesichts dieser Entwicklung um 2,57 Prozent auf 4277,88 Punkte vor. Das war der größte Tagesgewinn des Index seit Juni 2020. Der technologielastigen NASDAQ 100 stieg mit 3,58 Prozent auf 13 742,20 Zähler noch etwas stärker./bek/he